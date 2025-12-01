BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE SALLE DES FÊTES Seysses

BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-21

Venez danser et vous détendre.

Bal musette par le Club du 3ème âge. 10 .

English :

Come dance and relax.

German :

Kommen Sie tanzen und entspannen Sie sich.

Italiano :

Venite a ballare e a rilassarvi.

Espanol :

Ven a bailar y a relajarte.

