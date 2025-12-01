BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE SALLE DES FÊTES Seysses
BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE SALLE DES FÊTES Seysses dimanche 21 décembre 2025.
BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-12-21 14:30:00
Fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-21
Venez danser et vous détendre.
Bal musette par le Club du 3ème âge. 10 .
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 87 42
English :
Come dance and relax.
German :
Kommen Sie tanzen und entspannen Sie sich.
Italiano :
Venite a ballare e a rilassarvi.
Espanol :
Ven a bailar y a relajarte.
