BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE SALLE DES FÊTES Seysses

Participez au bal musette organisé par le Club du 3ème Âge de Seysses et animé par l’orchestre H.LAMAGAT.
Venez nombreux ! 10 .
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 87 42 club3age.seysses@orange.fr
Join in the bal musette organized by the Club du 3ème Âge de Seysses, with entertainment by the H.LAMAGAT orchestra.
L’événement BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE Seysses a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE