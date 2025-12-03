BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE SALLE DES FÊTES Seysses

BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

2026-01-11 14:30:00

2026-01-11 18:30:00

2026-01-11

Participez au bal musette organisé par le Club du 3ème Âge de Seysses et animé par l’orchestre H.LAMAGAT.

Venez nombreux !

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 87 42 club3age.seysses@orange.fr

English :

Join in the bal musette organized by the Club du 3ème Âge de Seysses, with entertainment by the H.LAMAGAT orchestra.

