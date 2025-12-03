BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE SALLE DES FÊTES Seysses

BAL MUSETTE PAR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Participez au bal musette organisé par le Club du 3ème Âge de Seysses et animé par l’orchestre A. Lorenzo.

Venez nombreux ! 10 .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 87 42 club3age.seysses@orange.fr

English :

Join in the bal musette organized by the Club du 3ème Âge de Seysses, with entertainment by the A. Lorenzo orchestra. Lorenzo band.

