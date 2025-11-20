BAL MUSETTE SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

BAL MUSETTE SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne jeudi 20 novembre 2025.

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-20 14:00:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

2025-11-20

L’orchestre Jacky Laffont vous entraîne sur la piste au rythme des grands classiques du musette.

Préparez vos chaussures de danse et laissez- vous emporter par l’ambiance chaleureuse d’un après-midi festif ! L’orchestre Jacky Laffont vous entraîne sur la piste au rythme des grands classiques du musette, mais aussi des airs de jazz et de variété. Que vous soyez amateur de valse, de paso, de tango ou simplement curieux de (re)découvrir la magie du bal à l’ancienne, ce moment de convivialité est fait pour vous. Derrière son accordéon ou au clavier,

Jacky Laffont met toute sa passion au service de la danse, pour le plaisir des habitués comme des néophytes. Ambiance garantie . 8 .

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31

English :

The Jacky Laffont orchestra takes you on the dance floor to the rhythm of the great musette classics.

German :

Das Orchester Jacky Laffont bringt Sie im Rhythmus der großen Musette-Klassiker auf die Tanzfläche.

Italiano :

L’orchestra di Jacky Laffont vi porterà sulla pista da ballo al ritmo dei grandi classici della musette.

Espanol :

La orquesta de Jacky Laffont te llevará a la pista de baile al ritmo de los grandes clásicos de la musette.

