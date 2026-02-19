BAL MUSETTE RADIO MARGERIDE Albaret-le-Comtal
BAL MUSETTE RADIO MARGERIDE Albaret-le-Comtal samedi 13 juin 2026.
BAL MUSETTE RADIO MARGERIDE
Salle des fêtes Albaret-le-Comtal Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13 02:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Bal musette avec Gilles Saby à la salle des fêtes de Termes organisé par Radio Margeride .
Salle des fêtes Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 31 65 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement BAL MUSETTE RADIO MARGERIDE Albaret-le-Comtal a été mis à jour le 2026-02-19 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien