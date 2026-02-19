BAL MUSETTE RADIO MARGERIDE Albaret-le-Comtal

BAL MUSETTE RADIO MARGERIDE

Salle des fêtes Albaret-le-Comtal Lozère

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 02:00:00

2026-06-13

Bal musette avec Gilles Saby à la salle des fêtes de Termes organisé par Radio Margeride .

Salle des fêtes Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 31 65 65

