Bal musette Saint-Paul-lès-Dax
Bal musette Saint-Paul-lès-Dax dimanche 28 septembre 2025.
Bal musette
Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Bal animé par Super Musett’ à la Salle Félix Arnaudin à St Paul les Dax
Vente de boissons fraiches, chaudes, crêpes maison
Les bénéfices de ce bal seront utilisés pour l’amélioration des collations après les collectes de sang proposées dans les communes du CAGD
Les membres de l’association pour le Don de Sang Bénévole vous y attendent .
Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 84 68 69 adsbdax@orange.fr
English : Bal musette
German : Bal musette
Italiano :
Espanol : Bal musette
L’événement Bal musette Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Grand Dax