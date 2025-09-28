Bal musette Saint-Paul-lès-Dax

Bal animé par Super Musett’ à la Salle Félix Arnaudin à St Paul les Dax

Vente de boissons fraiches, chaudes, crêpes maison

Les bénéfices de ce bal seront utilisés pour l’amélioration des collations après les collectes de sang proposées dans les communes du CAGD

Les membres de l’association pour le Don de Sang Bénévole vous y attendent .

Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 84 68 69 adsbdax@orange.fr

