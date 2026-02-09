Bal Naoqueer Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 19:00 – 23:59

Gratuit : non Ouverture de la billetterie à partir du 30 avril 2026Renseignements : divineandthequeens.com Tout public

Pour cette seconde édition, Divine and the Queens voient les choses en grand et transforment ce lieu emblématique en un bal populaire queer exceptionnel, un moment caritatif et festif.Des performances drag, des DJ sets pour danser dans une ambiance magique, entre élégance, extravagance et fierté, des espaces buvette et de restauration pour trinquer et grignoter, et un marché d’artistes et de créateurs locaux proposeront une soirée de célébration, de visibilité, d’amour et de liberté, dans un cadre exceptionnel au cœur de Nantes.

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000



