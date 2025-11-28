Bal participatif Balotop Vandœuvre-lès-Nancy

Bal participatif Balotop

ENRÔLEZ-VOUS !

Devenez les complices du chorégraphe Sylvain Riéjou grâce à des ateliers proposés avant le bal ! Vous y apprendrez les chorégraphies qui seront reprises pendant le Balotop. Le jour J, vous serez au cœur de l’événement en tant que figures repères, vous accompagnerez le public, l’inviterez à entrer dans la danse et l’aiderez à suivre les mouvements.

Vous pouvez participer à un ou plusieurs ateliers, en fonction de vos disponibilités. Aucune expérience préalable n’est nécessaire juste l’envie de bouger ensemble et de partager un moment festif !

Inscription indispensable avant le 28 novembre 2025

Envoyez votre demande de participation par mail.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 chloe@centremalraux.com

English :

ENRÔLEZ-VOUS!

Become choreographer Sylvain Riéjou’s accomplices in pre-balance workshops! You’ll learn the choreography that will be performed during the Balotop. On the big day, you’ll be at the heart of the event: as key figures, you’ll accompany the audience, inviting them to join in the dance and helping them to follow the moves.

PRACTICAL INFO

You can take part in one or more workshops, depending on your availability. No previous experience is necessary, just the desire to move together and share a festive moment!

Registration essential before November 28, 2025

Send your request for participation by e-mail.

German :

ENRÔLEZ-VOUS !

Werden Sie zu Komplizen des Choreografen Sylvain Riéjou, indem Sie vor dem Ball an Workshops teilnehmen! Dort lernen Sie die Choreografien, die während des Balotops aufgeführt werden. Am Tag selbst stehen Sie im Mittelpunkt des Geschehens: Sie begleiten das Publikum, laden es ein, mitzutanzen, und helfen ihm, den Bewegungen zu folgen.

PRAKTISCHE INFOS

Sie können an einem oder mehreren Workshops teilnehmen, je nachdem, wann Sie Zeit haben. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur die Lust, sich gemeinsam zu bewegen und einen festlichen Moment zu teilen!

Anmeldung vor dem 28. November 2025 erforderlich

Senden Sie Ihre Teilnahmeanfrage per E-Mail.

Italiano :

ENRÔLEZ-VOUS!

Unitevi al coreografo Sylvain Riéjou per una serie di workshop prima del ballo! Imparerete le coreografie che verranno eseguite durante il Balotop. Il grande giorno sarete al centro dell’evento: come figure chiave, accompagnerete il pubblico, invitandolo a partecipare alla danza e aiutandolo a seguire i movimenti.

INFORMAZIONI PRATICHE

Potete partecipare a uno o più workshop, a seconda della vostra disponibilità. Non è necessaria alcuna esperienza precedente, ma solo la voglia di muoversi insieme e condividere un momento di festa!

Iscrizione indispensabile entro il 28 novembre 2025

Inviate la vostra candidatura via e-mail.

Espanol :

¡ENRÔLEZ-VOUS!

Acompaña al coreógrafo Sylvain Riéjou en una serie de talleres antes del baile Aprenderán las coreografías que se interpretarán durante el Balotop. El gran día, estarás en el corazón del evento: como figuras clave, acompañarás al público, invitándole a unirse al baile y ayudándole a seguir los movimientos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Puedes participar en uno o varios talleres, en función de tu disponibilidad. No es necesario tener experiencia previa, ¡sólo ganas de moverse juntos y compartir un momento festivo!

Inscripción imprescindible antes del 28 de noviembre de 2025

Envíe su solicitud por correo electrónico.

