Bal participatif Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

Ce bal participatif se veut un moment de rencontre et de partage, où le public est invité à prendre part activement à la danse, guidé par les élèves et enseignants. À travers des chorégraphies accessibles et des musiques variées, chacun pourra découvrir le plaisir de danser ensemble, dans une ambiance conviviale et inclusive.

Cet événement illustre l’engagement commun du Conservatoire et du Centre Paris Anim’ en faveur de la démocratisation de la pratique artistique et du vivre-ensemble à travers la danse.

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger et le Centre Paris Anim’ Jacques Bravo s’unissent pour offrir au public un moment festif et inclusif : un bal participatif ouvert à toutes et tous. Porté par les élèves des classes de danse, cet événement invite chacun à entrer dans la danse, à partager le mouvement et à célébrer ensemble la richesse de la pratique artistique.

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris