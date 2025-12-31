Bal participatif Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Bal participatif Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres samedi 7 février 2026.
Bal participatif
Samedi 7 février 2026 à partir de 17h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Découverte de la musique traditionnelle d’Occitanie à travers la cornemuse et la danse
.
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover traditional Occitan music through bagpipes and dance
L’événement Bal participatif Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres