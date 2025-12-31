Bal participatif Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Bal participatif

Samedi 7 février 2026 à partir de 17h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07

Découverte de la musique traditionnelle d’Occitanie à travers la cornemuse et la danse

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Discover traditional Occitan music through bagpipes and dance

