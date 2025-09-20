BAL PAYSAN avec HK La ferme sapousse Pussay Pussay

BAL PAYSAN avec HK La ferme sapousse Pussay Pussay samedi 20 septembre 2025.

BAL PAYSAN avec HK Samedi 20 septembre, 14h00 La ferme sapousse Pussay Essonne

Bal avec tarif libre et participatif + buvette + restauration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T22:30:00+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T22:30:00+

Plein de surprises à la Ferme Sapousse ce samedi avec HK, ce poète saltimbanque et son bal paysan qui traverse toute la France et sera ce samedi à Pussay pour plus de joie dans nos coeurs avec des ateliers, des animations, des degutâtions, la vsite de la ferme, un spectacle àne pas manquer à16h, une buvette, la restauration bio et locale.

Avec cette chance de nous retroyer sur le territoire et de tisser ensemble plus de sens, du lien pour nus senti vvants, hureux et UNI.VERS.

La ferme sapousse Pussay 31D rue de Grandville 91740 Pussay Pussay 91740 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-l-epicerie-des-poetes/evenements/20-septembre-2025-bal-paysan-avec-hk-a-pussay-91 »}]

Plein de surprises à la Ferme Sapousse ce samedi avec HK, ce poète saltimbanque et son bal paysan qui traverse toute la France et sera ce samedi à Pussay pour plus de joie dans nos coeurs Bal paysan danser ensemble paix joie famille