Bal rue de la Paix Pluméliau-Bieuzy

Bal

rue de la Paix Salle Droséra Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 19:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Après-midi dansant organisé par l’association Habanera, animé par les 3 musiciens de l’orchestre de Bernard Méhu dont ce sera la dernière prestation.

A partir de 14h30 Tarif 9€. .

rue de la Paix Salle Droséra Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 07 24 21 41

