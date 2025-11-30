Bal rue de la Paix Pluméliau-Bieuzy
Bal rue de la Paix Pluméliau-Bieuzy dimanche 30 novembre 2025.
rue de la Paix Salle Droséra Pluméliau-Bieuzy
Après-midi dansant organisé par l’association Habanera, animé par les 3 musiciens de l’orchestre de Bernard Méhu dont ce sera la dernière prestation.
A partir de 14h30 Tarif 9€. .
rue de la Paix Salle Droséra Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 07 24 21 41
