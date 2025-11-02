Bal Pop’ – Cuarteto Cubano et DJ Cucurucho Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Bal Pop’ – Cuarteto Cubano et DJ Cucurucho Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris dimanche 2 novembre 2025.

Même en novembre, la chaleur remonte au Bal Pop’ avec Cuarteto Cubano qui métisse chanson française et rythmes cubains et DJ Cucurucho, nomade sonore spécialiste des fusions improbables entre musique afro, latine, arabe ou indienne et rythmes urbains.

Vestiaire payant (2 euros l’article)

Bar et petite restauration sur place

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/cuarteto-cubano-et-dj-cucurucho.html