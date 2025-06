Bal Pop de Blaslay – Rue de la Ratauderie Saint-Martin-la-Pallu 28 juin 2025 19:30

Vienne

Bal Pop de Blaslay Rue de la Ratauderie Aire de loisirs Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Fête locale 3ème édition organisée par les petites Voisines d’Etables

Bal Pop.

Restauration et foodtruck sur place.

Rue de la Ratauderie Aire de loisirs

Saint-Martin-la-Pallu 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 26 37 97 lespetitesvoisinesdetables@gmail.com

English : Bal Pop de Blaslay

Fête locale 3rd edition organized by les petites Voisines d’Etables

Pop ball.

Catering and foodtruck on site.

German : Bal Pop de Blaslay

Lokales Fest 3. Ausgabe, organisiert von den « petites Voisines d’Etables »

Ball mit Pop.

Restauration und Foodtruck vor Ort.

Italiano :

3° festival locale organizzato da Les petites Voisines d’Etables

Ballo pop.

Catering e foodtruck sul posto.

Espanol : Bal Pop de Blaslay

3ª fiesta local organizada por Les petites Voisines d’Etables

Baile pop.

Catering y foodtruck in situ.

