Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Tout au long de la saison, les Bals Pop’ du CENTQUATRE-PARIS viennent lever les foules, orchestrés par des DJ et des groupes d’horizons musicaux très variés, dans un esprit résolument fédérateur.

La Bâronne de Paname distille sa french touch singulière où guincher façon Paname retrouve tout son sens ! Entre les sets des musiciens, elle ambiance aux platines pour donner la cadence et faire tricoter des gambettes, lancer des rondes, sauter, chanter, hurler…

Mini-monde de cinq âmes rieuses, Petite Lucette offre un bal qui décloisonne et laisse sur le qui-vive. Elle libère ses ritournelles colorées pour aller chercher la joie des corps et le vertige de l’instinct. Combinant scottish, cumbia, jazz libre et musiques de fête dans un paysage repeint à la gouache, la grimace de la réalité disparaît le temps d’un bal, engloutie par le fou-rire de l’espoir.

Le dimanche 22 février 2026

de 15h00 à 18h30

gratuit

vestiaire payant (2 € l’article)

bar et petite restauration sur place

gourdes vides (50cl maximum) autorisées,

à l’exception des gourdes en verre

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/bal-pop-petite-lucette.html



