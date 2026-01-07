Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, DJ Cucurucho est un nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latine, arabe ou indienne avec des rythmes urbains globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita…

Concocté par les musiciens du groupe Bab El West et portée par le chanteur marocain Habib Farroukh, La Jam de l’West propose des jam sessions métissés et festives où se mêlent les musiques de racines et horizons très diverses du Chaabi au Funk et du Gnawa au Zouk… Un véritable machine de Groove sans Frontières qui pour cette occasion prépare un répertoire de classiques du Maghreb et du Monde Arabe pour un Bal Pop’ aux couleurs de la Méditerranée !!

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 18h30

gratuit

vestiaire payant (2 € l’article)

bar et petite restauration sur place

gourdes vides (50cl maximum) autorisées,

à l’exception des gourdes en verre

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/jam-de-l-west-et-dj-cucurucho.html



