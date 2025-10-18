Bal Pop’ Lesneven

Bal Pop’ Lesneven samedi 18 octobre 2025.

Bal Pop’

L’Atelier Lesneven Finistère

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 01:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Bal Pop du Comite d’animation Le Folgoet se prépare.

DJ Dired va nous mettre le feu sur la piste de dance !

Des années 80 aux tubes actuels, venez danser toute la soirée !

Sur place planches apéros (sur réservation) et buvette. .

L’Atelier Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89

L’événement Bal Pop’ Lesneven a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne