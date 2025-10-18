Bal Pop’ Lesneven
Bal Pop’ Lesneven samedi 18 octobre 2025.
Bal Pop’
L’Atelier Lesneven Finistère
Le Bal Pop du Comite d’animation Le Folgoet se prépare.
DJ Dired va nous mettre le feu sur la piste de dance !
Des années 80 aux tubes actuels, venez danser toute la soirée !
Sur place planches apéros (sur réservation) et buvette. .
L’Atelier Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89
