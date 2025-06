Bal Pop’ spécial Latino ! Le Centquatre-104 Paris 28 juin 2025

Le BAL POP’ revient le SAMEDI 28 JUIN au CENTQUATRE avec une édition spécial LATINO !! Voyage en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, la Bolivie, l’Uruguay… avec le live de BANDA MUNICIPAL DE PANAME et le mix de DJ CUCURUCHO !!

Inspiré par les rythmes venus de la vallée du Sinu en Colombie, la Municipal de Paname vous invite à découvrir l’ambiance de la « feria popular », qui ne serait rien sans le porro, le fandango, la cumbia et une bonne « banda pelayera » (orchestre d’harmonie traditionnel). En Colombie, est connu sous le nom de « papayera » ou « pelayera » en argot populaire, un petit groupe musical des cuivres dérivé des grands groupes de Porros, Fandangos et autres airs musicaux originaires de la région des Caraïbes de Colombie !!

▷ [https://www.facebook.com/p/Banda-Municipale-100074636350551/](https://www.facebook.com/p/Banda-Municipale-100074636350551/)

▷ [https://www.instagram.com/bandamunicipale](https://www.instagram.com/bandamunicipale)

▷ [https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dk37Lo_NmCo](https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dk37Lo_NmCo)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

▷ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

▷ [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

LE CENTQUATRE

5 rue Curial 75019 PARIS

Ⓜ️ Riquet (ligne 7) | Gare Rosa Parks (RER E)

Pour plus d’informations :

[relations.publics@104.fr](mailto:relations.publics@104.fr) // 01 53 35 50 00

Début : 2025-06-28T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T23:30:00.000+02:00

https://www.facebook.com/events/4147078902245718/

Le Centquatre-104 5 rue Curial 75019 PARIS