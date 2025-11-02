Bal Pop’ spécial Latino ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Voyage en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, la Bolivie, l’Uruguay… avec le live de CUARTETO CUBANO et le mix de DJ CUCURUCHO !!

Le BAL POP’ revient le DIMANCHE 2 NOVEMBRE au CENTQUATRE avec une édition spécial LATINO avec live et DJ set !!

Le dimanche 02 novembre 2025

de 15h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.facebook.com/events/789828060604003