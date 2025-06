Bal populaire à Plouzané Plouzané 12 juillet 2025 19:00

Finistère

Bal populaire à Plouzané Place de la République Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

Date(s) :

2025-07-12

À partir de 19h, le groupe de carnaval antillais Twopikal Breizh lancera les festivités, avec ses rythmes endiablés, venu tout droit de Guadeloupe.Danse,soleil et sourire aux lèvres, voilà le cocktail que vous proposeront les artistes de Towpikal Breizh !

À partir de 21h, place aux Six’All, qui ont un seul objectif vous faire partager un moment inoubliable en mode groove énergique en reprenant les plus grands succès d’artistes et groupes mytjiques comme Earth Wind and Fire, Juliette Armanet, Lizzo, Rita Mitsouko, Dua Lipa, Lionel Richie, Kungs, Kool and the Gang, Stevie Wonder, Bruno Mars, Mickael Jackson, The Week end, Indeep, Georges Benson, Clara Luciani et bien d’autres.

Place de la république

De 19h à 23h Gratuit

Restauration et buvette sur place .

Place de la République

Plouzané 29280 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal populaire à Plouzané Plouzané a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole