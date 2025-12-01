Bal Populaire Aix Balèti Aix-en-Provence

Bal Populaire Aix Balèti

Samedi 20 décembre 2025 de 17h à 19h. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Aix Balèti vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la danse et de la musique vivante. Un bal festif et ouvert à tous, où se mêlent danses collectives, en couple ou en solo, pour le plaisir des néophytes comme des habitués

Ce grand bal de Noël aura lieu le samedi 20 décembre à partir de 17h. Venez et entrez dans la danse ! Nous pratiquerons ensemble des danses traditionnelles aux accents multicolores dans un esprit de convivialité et d’ouverture. Il suffit simplement de se laisser emporter par la magie de l’instant !



Il a pour cela invité deux formations musicales à l’énergie débordante

● MAQX Maxence Camelin et Henri Maquet explorent de nouveaux horizons sonores en croisant traditions et expérimentations, pour une musique à la fois traditionnelle et post-apocalyptique

● Emmanuelle Aymès et Henri Maquet font naître l’ambiance des bals populaires d’antan, revisités avec énergie et modernité chants des pays d’oc, cordes électrifiées, boucles, synthés et instruments traditionnels. .

Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Aix Balèti invites you to an evening of dance and live music. A festive ball open to all, featuring group, couple and solo dances, for the pleasure of novices and regulars alike

German :

Aix Balèti lädt Sie zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen des Tanzes und der lebendigen Musik steht. Ein festlicher und für alle offener Ball, bei dem sich Gruppen-, Paar- und Solotänze vermischen, zur Freude von Neulingen wie auch von Stammgästen

Italiano :

Aix Balèti vi invita a una serata di danza e musica dal vivo. Un ballo festivo aperto a tutti, con un mix di balli di gruppo, di coppia e da solista, per il piacere dei principianti e degli habitué

Espanol :

Aix Balèti le invita a una velada de baile y música en directo. Un baile festivo abierto a todos, con una mezcla de bailes en grupo, en pareja y en solitario, para el placer de principiantes y habituales

L’événement Bal Populaire Aix Balèti Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence