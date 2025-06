Bal populaire avec feu d’artifice – Lorquin 13 juillet 2025 19:00

Moselle

Bal populaire avec feu d’artifice 11 Rue du Général de Gaulle Centre de secours Lorquin Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

Date(s) :

2025-07-13

L’amicale des sapeurs-pompiers de Lorquin vous invite à son bal populaire ! Ambiance musicale, feu d’artifice, retraite aux lampions, buvette et restauration (agneau à la broche) toute la soirée.Tout public

0 .

11 Rue du Général de Gaulle Centre de secours

Lorquin 57790 Moselle Grand Est amicale.uo.lorquin@gmail.com

English :

The Lorquin Fire Brigade Association invites you to its popular ball! Musical entertainment, fireworks, lantern-lit retreat, refreshments and food (spit-roasted lamb) all evening.

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Lorquin lädt Sie zu seinem Volksball ein! Musikalische Umrahmung, Feuerwerk, Lampionumzug, Getränkestand und Verpflegung (Lamm am Spieß) den ganzen Abend über.

Italiano :

I Vigili del Fuoco di Lorquin vi invitano al loro ballo popolare! Intrattenimento musicale, fuochi d’artificio, corteo di lanterne, rinfresco e cibo (agnello allo spiedo) per tutta la sera.

Espanol :

Los bomberos de Lorquin te invitan a su baile popular Animación musical, fuegos artificiales, desfile de farolillos, refrescos y comida (cordero al asador) toda la noche.

L’événement Bal populaire avec feu d’artifice Lorquin a été mis à jour le 2025-06-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG