Bal populaire avec les Balochiens Mairie Frazé

Bal populaire avec les Balochiens Samedi 20 septembre, 19h30 Mairie Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Ce bal populaire vous est proposé en même temps que le repas (payant et sur réservation) servi place du Château.

Bonne humeur et ambiance guinguette assurée. Du rythme et du verbe. Ça danse sur la piste et dans les têtes ! Ça chante et ça reprend aux refrains pour vous balader de la valse à la java, de la rumba Orléanaise au swing de Pantin, des chants marins du bout du monde au tango du bout du bar. Un Bal populaire qui vous transporte avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou du Limousin, en passant par la Havane du Social Club et la Place Rouge aux 100 000 volts… Autant d’airs et de rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour une musique du monde d’ici et d’ailleurs.

Mairie 2 place du Château, 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

