Bal populaire Barbezieux-Saint-Hilaire lundi 14 juillet 2025.

Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Début : Lundi 2025-07-14 21:00:00

fin : 2025-07-14 01:00:00

2025-07-14

En partenariat avec la Mairie et le Comité d’Animation Culturelle de Barbezieux, profitez d’une soirée musique, suivie d’un feu d’artifice à Plaisance.

Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr

English : Bal populaire

In partnership with the Town Hall and the Comité d’Animation Culturelle de Barbezieux, enjoy an evening of music, followed by fireworks at Plaisance.

German : Bal populaire

Genießen Sie in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung und dem Comité d’Animation Culturelle de Barbezieux einen Abend mit Musik und anschließendem Feuerwerk in Plaisance.

Italiano : Bal populaire

In collaborazione con il Comune e il Comité d’Animation Culturelle de Barbezieux, godetevi una serata di musica seguita da fuochi d’artificio alla Plaisance.

Espanol : Bal populaire

En colaboración con el Ayuntamiento y el Comité de Animación Cultural de Barbezieux, disfrute de una velada musical seguida de fuegos artificiales en Plaisance.

