Blainville-sur-Orne

Bal populaire

Place de l’Église Blainville-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À partir de 19h00, retrouvez-nous sur la place de l’Église pour un grand bal populaire dans une ambiance festive et conviviale. Musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour partager une belle soirée ensemble !

À partir de 19h00, retrouvez-nous sur la place de l’Église pour un grand bal populaire dans une ambiance festive et conviviale. Musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour partager une belle soirée ensemble ! .

Place de l’Église Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 2 31 44 61 17

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English : Bal populaire

From 7.00 p.m., join us in the Place de l’Église for a big ball in a festive and friendly atmosphere. Music, dancing and good humour will be the order of the day as we share a wonderful evening together!

L’événement Bal populaire Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer