Bal Populaire Dampi’Folies Bellevigne-les-Châteaux 12 juillet 2025 17:00

Maine-et-Loire

Bal Populaire Dampi’Folies Place Marguerite d’Anjou Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Le comité des fêtes Dampi’folies vous donne rendez-vous pour son tout premier Bal Populaire !

Venez danser, rire, trinquer et partager un bon moment en plein air !

AU PROGRAMME :

2 DJ pour ambiancer la soirée

Buvette bien fraîche

Petite restauration sur place

Que vous veniez en famille, entre amis ou solo, une chose est sûre ça va bouger à Dampierre-sur-Loire !

On compte sur vous pour faire de cette première édition un souvenir inoubliable !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 12 juillet 2025 de 17h à 0h. .

Place Marguerite d’Anjou

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire dampifolies@outlook.com

English :

The Dampi?folies festival committee invites you to its very first Bal Populaire!

German :

Das Festkomitee Dampi?folies lädt Sie zu seinem allerersten Bal Populaire ein!

Italiano :

Il comitato del festival Dampi?folies vi aspetta per la prima volta al Bal Populaire!

Espanol :

El comité del festival Dampi?folies espera verle en su primer Bal Populaire

L’événement Bal Populaire Dampi’Folies Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-06-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME