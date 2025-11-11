BAL POPULAIRE DU 11 NOVEMBRE Bourbonne-les-Bains
BAL POPULAIRE DU 11 NOVEMBRE Bourbonne-les-Bains mardi 11 novembre 2025.
Salle des fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Tout public
Bal populaire organiser par Union Nationale des Combattants
de la Haute Marne, animé par René Grolier.
Entrée libre .
Salle des fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 99 85 18 23
