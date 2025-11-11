BAL POPULAIRE DU 11 NOVEMBRE Bourbonne-les-Bains

BAL POPULAIRE DU 11 NOVEMBRE

Salle des fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Tout public

Bal populaire organiser par Union Nationale des Combattants

de la Haute Marne, animé par René Grolier.

Salle des fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 99 85 18 23

