BAL POPULAIRE DU 11 NOVEMBRE Bourbonne-les-Bains mardi 11 novembre 2025.

Salle des fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11

2025-11-11

Tout public
Bal populaire organiser par Union Nationale des Combattants
de la Haute Marne, animé par René Grolier.
Salle des fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 99 85 18 23 

