Hurtigheim

Bal populaire du 13 juillet

Place de la Liberté Hurtigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

L’ASCS de Hurtigheim vous propose de fêter la Fête Nationale sur la Place de la Liberté du village. L’ambiance musicale est assurée par DJ DJE dès 21h. Feu d’artifice offert par la commune et lancé à 23h.

Buvette et poulet frites sur réservation et petite restauration sur place (sans réservation). 0 .

Place de la Liberté Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est ascshurtigheim@gmail.com

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English :

L’événement Bal populaire du 13 juillet Hurtigheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg