Bal populaire et feu d’artifice Route de la Cure Montussan

Route de la Cure Parc de Gourrège Montussan Gironde

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

2025-07-13

La municipalité de Montussan vous invite à une soirée festive et conviviale à partager en famille et entre amis. Au programme un apéritif offert par la municipalité (à 19 h), de nombreux stands pour vous désaltérer et vous restaurer (dès 19h30), un bal populaire animé par DJ Zapata (dès 21 h) suivi d’un grand feu d’artifice (à 23 h). Un spectacle époustouflant à ne pas manquer. .

Route de la Cure Parc de Gourrège Montussan 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 41 00 accueil@montussan.fr

