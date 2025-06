Bal populaire et feu de la Saint Jean Gérardmer 13 juillet 2025 21:45

Vosges

Bal populaire et feu de la Saint Jean Quai du Locle Gérardmer Vosges

Dimanche 2025-07-13 21:45:00

2025-07-13

Au programme retraite aux flambeaux à 21h45, mise à feu de la chavande à 22h puis bal populaire à 22h30.Tout public

Quai du Locle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

English :

The program includes a torchlight procession at 9:45pm, a chavande fire at 10pm and a popular dance at 10:30pm.

German :

Auf dem Programm stehen: Fackelzug um 21:45 Uhr, Anzünden der Chavande um 22:00 Uhr und anschließend Volksball um 22:30 Uhr.

Italiano :

Il programma prevede una fiaccolata alle 21.45, un fuoco di chavande alle 22.00 e una danza popolare alle 22.30.

Espanol :

El programa incluye una procesión de antorchas a las 21.45 horas, una hoguera chavande a las 22.00 horas y un baile popular a las 22.30 horas.

