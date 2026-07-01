Informations pratiques

Héric

BAL POPULAIRE

Centre de secours Héric Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal populaire du 13 juillet

Pour la 13 juillet, le jeune comité des fêtes d’Héric avec le soutien des pompiers, relance une animation à Héric pour la fête nationale !

De 14h à 18h Après-midi B.T.P (Bières, Tongs, Pétanque) co-organisé avec la Boule Héricoise et la section pétanque du Club de l’Amitié d’HERIC. Au programme apprendre les règles du jeu, les astuces, les tirés-pointés ….

A 18h00 déambulation de PERCUSSOA BRAZIL afin de vous amener à la buvette et petite restauration (frites, saucisses, galettes, crêpes, ….). Un espace tables et bancs sera aménagé pour dîner en plein air. Présence de structures gonflables, pêche à la ligne pour les enfants.

À partir de 19h Début du bal populaire avec le groupe SPUNKY ELEPHANT qui revisitera les grands classiques de la variété française et internationale pour vous faire danser jusqu’à 20h30

De 19h à 22h selon les conditions climatiques Présence d’une montgolfière en statique. Vous pourrez monter au ciel, en contrepartie d’une participation, jusqu’à 50 mètres (voire plus).

À 22h30 Le ciel s’illumine avec la Compagnie OPALE qui vous présentera un programme de feu et de cendres.

De 23h à 2h La piste s’embrase avec DJ STREG. .

Centre de secours Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

July 13 Community Dance

L’événement BAL POPULAIRE Héric a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays Erdre Canal Forêt