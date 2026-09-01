Bal populaire Lurcy-Lévis
vendredi 25 septembre 2026 · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Bal populaire
Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Vibrez au Bal populaire de Lurcy-Lévis ! Spectacles, musique et ambiance festive avec Joël Pasquet pour une soirée inoubliable.
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Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com
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English :
Come and enjoy the Lurcy-L%E9vis Community Dance! Shows, music, and a festive atmosphere with Jo%EBl Pasquet for an unforgettable evening.
L’événement Bal populaire Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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