Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Bal populaire

Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Vibrez au Bal populaire de Lurcy-Lévis ! Spectacles, musique et ambiance festive avec Joël Pasquet pour une soirée inoubliable.

.

Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Lurcy-L%E9vis Community Dance! Shows, music, and a festive atmosphere with Jo%EBl Pasquet for an unforgettable evening.

L’événement Bal populaire Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région