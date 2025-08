Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe

Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe jeudi 14 août 2025.

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Le Comité des Fêtes organise un bal populaire animé par l’Orchestre Aloha pour une musique en live. Buvette et restauration sucrée et salée, jeux seront aussi au rendez-vous ! Vous pouvez venir avec votre plus belle tenue vintage.

Une bonne soirée en perspective à passer dans le charmant bourg de Saint-Yrieix-sous-Aixe ! .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 89 53 comfetes.saintyrieixsousaixe@gmail.com

