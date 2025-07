Bal populaire Veigné

Bal populaire Veigné samedi 12 juillet 2025.

Bal populaire

Veigné Indre-et-Loire

Restauration sur la place dès 19h. Concert et bal sur la place de 21h à 00h30, avec Michel Ville

Annulation du feu d’artifice

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Fireworks with dance on Place du Marechal Leclerc and on-site catering. Program: Catering on the square from 7pm. Concert and dance on the square from 9pm to 12:30am, with Michel Ville

German :

Feuerwerk mit Ball auf dem Place du Marechal Leclerc und Verpflegung vor Ort. Programm: Verpflegung auf dem Platz ab 19 Uhr. Konzert und Tanz auf dem Platz von 21h bis 00h30, mit Michel Ville

Italiano :

Fuochi d’artificio con danza sulla Place du Marechal Leclerc e ristorazione in loco. In programma: catering in piazza dalle 19:00. Concerto e ballo in piazza dalle 21.00 alle 24.30, con Michel Ville

Espanol :

Fuegos artificiales con baile en la plaza del Marechal Leclerc y catering in situ. En el programa: Catering en la plaza a partir de las 19.00 h. Concierto y baile en la plaza de 21:00 a 00:30, con Michel Ville

