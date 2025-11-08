Bal public au marché de Bagnères cie Dans6t Médiathèque 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre

Bal public au marché de Bagnères cie Dans6t

En complicité avec des écoles du département, ce BAL festif et joyeux imaginé par le chorégraphe Bouziane Bouteldja, fondateur de Dans6T, fera voyager les participants autour du monde à travers les danses qui ont émergé à l’occasion de luttes sociales et celles nées de la rencontre entre les peuples hip hop, pantsula, voguing, capoeira…

Un rendez-vous avec la danse au cœur et le plaisir collectif du partage avec le soutien de la ville de Bagnères-de-Bigorre .

Médiathèque 4 Rue Alsace Lorraine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

In collaboration with local schools, this festive and joyful BAL , imagined by choreographer Bouziane Bouteldja, founder of Dans6T, will take participants on a journey around the world through dances that have emerged from social struggles and those born of encounters between peoples: hip hop, pantsula, voguing, capoeira…

German :

In Zusammenarbeit mit den Schulen des Departements wird dieser festliche und fröhliche BAL , der von dem Choreographen Bouziane Bouteldja, dem Gründer von Dans6T, erdacht wurde, die Teilnehmer auf eine Reise um die Welt mitnehmen. Dabei werden Tänze gezeigt, die anlässlich sozialer Kämpfe entstanden sind und solche, die aus der Begegnung zwischen den Völkern hervorgegangen sind: Hip Hop, Pantsula, Voguing, Capoeira…

Italiano :

In collaborazione con le scuole del dipartimento, questo BAL festoso e gioioso, ideato dalla coreografa Bouziane Bouteldja, fondatrice di Dans6T, porterà i partecipanti in un viaggio intorno al mondo attraverso le danze nate durante le lotte sociali e quelle nate dall’incontro tra i popoli: hip hop, pantsula, voguing, capoeira…

Espanol :

En colaboración con las escuelas del departamento, este BAL festivo y alegre, ideado por la coreógrafa Bouziane Bouteldja, fundadora de Dans6T, llevará a los participantes a un viaje alrededor del mundo a través de las danzas surgidas durante las luchas sociales y las nacidas del encuentro entre los pueblos: hip hop, pantsula, voguing, capoeira…

