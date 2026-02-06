Bal qui Pique Melle

Bal qui Pique

2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Bal qui Pique

Samedi 14 février à partir de 17h salle Jacques Prévert à Melle

17h initiation

18h ouverture du bal

Parenthèse ce groupe ne devait être que l’histoire d’un bal, deux morceaux entre deux groupes… Ils ont à cœur de vous faire danser sur des compositions et des airs traditionnels du Poitou et d’ailleurs.

La Belle Ivresse duo de musique traditionnelle québécoise qui associe, Corentin Boizot-Blaise au violon, chant et podorythmie, et Colin Delzant au violoncelle.

Terres Brunes Terres Brunes est un groupe né de l’évolution du Duo des Cimes, après la sortie de leur premier album Adiu Amors.

MAQX Expériences sonores à base de rencontres instrumentales inattendues instruments traditionnels et machines électroniques cohabitent dans l’univers musical du 3e millénaire.

Vestiaire/buvette

Billetterie Hello Asso

Tarif de 10 à 12€ .

Quartier Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

