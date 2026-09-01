Informations pratiques

Raucoules

Bal

salle des fêtes Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Bal animé par SONOBPM, le rythme de vos soirées. Ambiance garantie et buvette sur place.

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salle des fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Dance party hosted by SONOBPM—the beat of your evenings. A great time is guaranteed, and refreshments are available on site.

L’événement Bal Raucoules a été mis à jour le 2026-09-07 par Haut Pays du Velay Tourisme