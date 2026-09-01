AGENDA · Raucoules
Bal Raucoules
samedi 26 septembre 2026 · Raucoules
Informations pratiques
Raucoules
Bal
salle des fêtes Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Bal animé par SONOBPM, le rythme de vos soirées. Ambiance garantie et buvette sur place.
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salle des fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Dance party hosted by SONOBPM—the beat of your evenings. A great time is guaranteed, and refreshments are available on site.
L’événement Bal Raucoules a été mis à jour le 2026-09-07 par Haut Pays du Velay Tourisme
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