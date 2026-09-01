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AGENDA · Raucoules

Bal Raucoules

samedi 26 septembre 2026 · Raucoules

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
43290 Raucoules
Département
Haute-Loire
Tarif

Raucoules

Bal

salle des fêtes Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Bal animé par SONOBPM, le rythme de vos soirées. Ambiance garantie et buvette sur place.
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salle des fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Dance party hosted by SONOBPM—the beat of your evenings. A great time is guaranteed, and refreshments are available on site.

L’événement Bal Raucoules a été mis à jour le 2026-09-07 par Haut Pays du Velay Tourisme

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