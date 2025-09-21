Bal Renaissance Archives départementales des Hautes-Alpes Gap

Bal Renaissance Dimanche 21 septembre, 17h00 Archives départementales des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

En point d’orgue des Journées Européennes du Patrimoine, professeurs et élèves du conservatoire de Gap vous invitent à renouer avec l’art des ménestriers du XVIe siècle.

La maitre à danser ouvrira le bal et vous invitera à danser au son des mélodies. L’ambiance évoquera les fêtes somptueuses des châteaux royaux de la Renaissance, portée par les musiciens jouant sur des instruments anciens pour animer cet évènement participatif et festif. Que vous soyez danseur maladroit ou habile, passionné d’histoire, ou curieux de découvrir une autre époque, cet événement est fait pour vous !

Gratuit, accès libre dans la limite des places disponibles, sans réservation

Archives départementales des Hautes-Alpes 22 Route de Rambaud, 05000 Gap, France Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33486153180 https://archives.hautes-alpes.fr

Archives départementales 05