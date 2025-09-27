Bal renaissance Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
Bal renaissance Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 27 septembre 2025.
Plusieurs animations à partir de 15h : spectacles d’escrime, stand d’herboristerie, et danses participatives.
Venez danser les rondes de la renaissance en musique !
Le samedi 27 septembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T18:00:00+02:00
fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T15:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre