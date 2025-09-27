Bal renaissance Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Bal renaissance Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 27 septembre 2025.

Plusieurs animations à partir de 15h : spectacles d’escrime, stand d’herboristerie, et danses participatives.

Venez danser les rondes de la renaissance en musique !

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre