Bal Renaissance Tours

Bal Renaissance

1 à 3 rue des Minimes Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07 00:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Si vous aimez la danse et les festivités, venez donc en cadence, à Tours en profiter ! Événement réputé et incontournable de la vie tourangelle pour les amateurs de musique et de danse anciennes, le Bal Renaissance est organisé par l’association Musica Ficta et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, avec la participation de la compagnie Outre Mesure.

En partenariat avec Musica Ficta. .

1 à 3 rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 56 66 77 musicaficta@free.fr

English :

If you love dancing and festivities, come to Tours and enjoy the rhythm! The Bal Renaissance is a renowned event for lovers of early music and dance, organized by the Musica Ficta association and the Conservatoire de Tours.

