BAL RENTREE Chanac

Rendez-vous le 20 septembre à Chanac !!
Les festivités de l’été vous manquent déjà ? Le comité des fêtes de Chanac a la solution pour vous et on vous propose un bal de rentrée, le 20 septembre, à partir de 20H
C’est l’occasion de tous se retrouver, avec des musiques toutes générations (animé par DJ Follynight)
Pour la restauration sur place, retrouvez
Tartine de charcuterie & fromage fondu
Tartine de charcuterie & fromage fondu « Saveurs de Lozère »
Des crêpes sucrées
Le comité vous attend nombreux ! .
Quartier de La Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90
English :
See you on September 20 in Chanac!
Already missing the summer festivities? The Comité des fêtes de Chanac has just the thing for you, with a back-to-school ball on September 20, starting at 8pm
It’s a chance for everyone to get together, with music for all generations (hosted by DJ Follynight)
On-site catering includes
Tartine of charcuterie & melted cheese
German :
Wir treffen uns am 20. September in Chanac!!!
Vermissen Sie schon die Feierlichkeiten des Sommers? Das Festkomitee von Chanac hat die Lösung für Sie und schlägt Ihnen vor, am 20. September ab 20 Uhr einen Ball zu Beginn des Schuljahres zu veranstalten
Es ist die Gelegenheit, alle wieder zu treffen, mit Musik aller Generationen (moderiert von DJ Follynight)
Für die Verpflegung vor Ort finden Sie
Wurstaufschnitt & Schmelzkäse
Italiano :
Ci vediamo il 20 settembre a Chanac!
Vi mancano già le feste estive? Il Comitato del Festival di Chanac ha quello che fa per voi: il 20 settembre, a partire dalle 20.00, si terrà il ballo del ritorno a scuola
È un’occasione per riunirsi e godersi la musica per tutte le generazioni (con DJ Follynight)
Il catering in loco comprende
Delicatessen e formaggio fuso su pane tostato
Espanol :
¡Nos vemos el 20 de septiembre en Chanac!
¿Ya echas de menos las fiestas de verano? El Comité de Fiestas de Chanac le propone un baile de vuelta al cole el 20 de septiembre a partir de las 20h
Una ocasión para reunirse y disfrutar de música para todas las generaciones (DJ Follynight)
El catering incluye
Delicatessen y tostadas con queso fundido
