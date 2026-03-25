Bal Retour aux Années 80 GALAN Galan

Bal Retour aux Années 80

GALAN A la salle des fêtes Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 02:00:00

Date(s) :

2026-04-11

De 19H à 22H repas en musique. Tapas (10€) et frites (3€) sur réservation au 06 81 44 53 83.

22H Bal avec DJ ADISHATZ

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GALAN A la salle des fêtes Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

7-10pm: musical dinner. Tapas (10?) and French fries (3?) on reservation at 06 81 44 53 83.

10pm: Ball with DJ ADISHATZ

L’événement Bal Retour aux Années 80 Galan a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65