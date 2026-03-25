Bal Retour aux Années 80 GALAN Galan
Bal Retour aux Années 80 GALAN Galan samedi 11 avril 2026.
Bal Retour aux Années 80
GALAN A la salle des fêtes Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 02:00:00
Date(s) :
2026-04-11
De 19H à 22H repas en musique. Tapas (10€) et frites (3€) sur réservation au 06 81 44 53 83.
22H Bal avec DJ ADISHATZ
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GALAN A la salle des fêtes Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
7-10pm: musical dinner. Tapas (10?) and French fries (3?) on reservation at 06 81 44 53 83.
10pm: Ball with DJ ADISHATZ
L’événement Bal Retour aux Années 80 Galan a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65