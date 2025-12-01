Bal Réveillon 2026 avec Les Kansas LineDance Bourges

Bal Réveillon 2026 avec Les Kansas LineDance

Fêtez la nouvelle année en rythme avec les Kansas Line Dance !

Les Kansas Line Dance vous invitent à célébrer le passage à 2026 lors d’un réveillon festif et chaleureux à la salle des Fêtes de la Chancellerie. Au programme danse country, variétés, ambiance conviviale et soirée participative où chacun apporte du sucré ou du salé à partager.

Une belle occasion de vivre un 31 décembre joyeux et dansant en famille ou entre amis, dans l’esprit accueillant du club.

Réservation obligatoire avant le 15 décembre. 20 .

57 Rue Louise Michel Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire kansaslinedance18@gmail.com

