Bal Réveillon 2026 avec Les Kansas LineDance Bourges
Bal Réveillon 2026 avec Les Kansas LineDance Bourges mercredi 31 décembre 2025.
Bal Réveillon 2026 avec Les Kansas LineDance
57 Rue Louise Michel Bourges Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Fêtez la nouvelle année en rythme avec les Kansas Line Dance !
Les Kansas Line Dance vous invitent à célébrer le passage à 2026 lors d’un réveillon festif et chaleureux à la salle des Fêtes de la Chancellerie. Au programme danse country, variétés, ambiance conviviale et soirée participative où chacun apporte du sucré ou du salé à partager.
Une belle occasion de vivre un 31 décembre joyeux et dansant en famille ou entre amis, dans l’esprit accueillant du club.
Réservation obligatoire avant le 15 décembre. 20 .
57 Rue Louise Michel Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire kansaslinedance18@gmail.com
English :
Ring in the New Year with Kansas Line Dance!
L’événement Bal Réveillon 2026 avec Les Kansas LineDance Bourges a été mis à jour le 2025-12-13 par OT BOURGES