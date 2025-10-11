Bal Rose Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Bal Rose Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges samedi 11 octobre 2025.

Bal Rose

Salle Carbonnar 27, Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Bal au profit de la ligue contre le cancer avec les orchestres Chaveigne et Trad Accord (folk).

Au programme musique, danse et bonne humeur garantie.

Petite restauration, buvette et stand de ventes d’objets sur place.Tout public

5 .

Salle Carbonnar 27, Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66 sdemange@ville-saintdie.fr

English :

Ball in aid of the League Against Cancer, with the Chaveigne and Trad Accord (folk) orchestras.

On the program: music, dancing and guaranteed fun.

Snacks and refreshments available, plus a stall selling merchandise.

German :

Ball zugunsten der Krebsliga mit den Orchestern Chaveigne und Trad Accord (Folk).

Auf dem Programm: Musik, Tanz und gute Laune garantiert.

Kleine Snacks, Getränke und Verkaufsstand vor Ort.

Italiano :

Ballo a favore della Lega contro il cancro con le orchestre Chaveigne e Trad Accord (folk).

In programma: musica, balli e divertimento assicurato.

Spuntini, rinfreschi e una bancarella di articoli sul posto.

Espanol :

Baile a beneficio de la Liga contra el Cáncer con las orquestas Chaveigne y Trad Accord (folk).

En el programa: música, baile y diversión asegurada.

Aperitivos, refrescos y puestos de venta in situ.

L’événement Bal Rose Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES