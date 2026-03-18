Bal

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Bal à la salle des fêtes

Rocky Canyon Country 24 06 74 06 70 83

Bal à la salle des fêtes, à partir de 13h30.

Rocky Canyon Country 24 06 74 06 70 83 .

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 06 70 83

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English : Bal

Country ball at the village hall

Rocky Canyon Country 24 07 82 33 06 06

L’événement Bal Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord