Bal Saint-Léon-sur-l’Isle
Bal Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 12 avril 2026.
Bal
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Bal à la salle des fêtes
Rocky Canyon Country 24 06 74 06 70 83
Bal à la salle des fêtes, à partir de 13h30.
Rocky Canyon Country 24 06 74 06 70 83 .
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 06 70 83
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English : Bal
Country ball at the village hall
Rocky Canyon Country 24 07 82 33 06 06
L’événement Bal Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord