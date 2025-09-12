BAL SAINT-LOUIS BIG JOANNA FESTIVAL ERRANCES PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

BAL SAINT-LOUIS BIG JOANNA FESTIVAL ERRANCES PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins samedi 7 février 2026.

BAL SAINT-LOUIS BIG JOANNA FESTIVAL ERRANCES

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Un bal cuivré, moderne et populaire où la musique New Orleans flirte avec le hip-hop, la funk et la soul.

Pour ce bal, la fanfare Big Joanna s’est entourée de trois danseurs et un comédien, tous missionnés pour faire fondre le bitume.

Le Bal Saint-Louis nous invite tout simplement à nous retrouver pour danser et vibrer ensemble !

Move your body my friend !

Dans le cadre du festival Errances sur les rives du Mississipi du 7 février au 22 mars 2026

Durée 1h30

Tout Public

Billetterie ICI >>>>

.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BAL SAINT-LOUIS BIG JOANNA FESTIVAL ERRANCES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin