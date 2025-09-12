BAL SAINT-LOUIS BIG JOANNA FESTIVAL ERRANCES PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins
BAL SAINT-LOUIS BIG JOANNA FESTIVAL ERRANCES PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins samedi 7 février 2026.
PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-07 2026-02-08
Un bal cuivré, moderne et populaire où la musique New Orleans flirte avec le hip-hop, la funk et la soul.
Pour ce bal, la fanfare Big Joanna s’est entourée de trois danseurs et un comédien, tous missionnés pour faire fondre le bitume.
Le Bal Saint-Louis nous invite tout simplement à nous retrouver pour danser et vibrer ensemble !
Move your body my friend !
Dans le cadre du festival Errances sur les rives du Mississipi du 7 février au 22 mars 2026
Durée 1h30
Tout Public
PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr
