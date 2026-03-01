Bal Second Empire Valençay

Bal Second Empire

Début : Samedi 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:55:00

2026-03-28

Le Château de Valençay et l’association Le Ballet impérial vous proposent un bal exceptionnel donné dans l’Orangerie du palais princier de Talleyrand.

Un événement organisé dans le cadre du Week-end Second Empire.

Armé de votre carnet de bal, partez à la découverte des danses d’époque, grâce à des initiations et à des démonstrations.

19h-20h déambulation, château.

20h15-Minuit grand bal, démonstrations de danses et animation, orangerie.

Cocktail dinatoire proposé tout au long de la soirée, inclus dans le billet d’entrée.

Inscription obligatoire via l’espace de billetterie en ligne. 80 .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

Château de Valençay and the association Le Ballet impérial invite you to an exceptional ball in the Orangerie of Talleyrand?s princely palace.

