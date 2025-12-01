Bal Simca | Langeac Salle des Fêtes Langeac
Salle des Fêtes Ile d’amour Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-19 23:00:00
Bal organisé par la Simca à la Salle des Fêtes de l’Île d’Amour.
Salle des Fêtes Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 89 27
English :
Ball organized by the Simca at the Salle des Fêtes on Île d’Amour.
