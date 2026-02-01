Bal soirée années 80 Autrey-lès-Gray
Bal soirée années 80 Autrey-lès-Gray samedi 28 février 2026.
Bal soirée années 80
Salle des fêtes Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Début : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
Les mini folie’s vous invitent à un bal années 80.
Buvette sur place. .
Salle des fêtes Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté minifolies@outlook.fr
English : Bal soirée années 80
