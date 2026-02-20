Bal Soupe, bal folk LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Bal Soupe, bal folk

LONGNY AU PERCHE D918 Longny les Villages Orne

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Les Routiniers du Perche vous invitent à leur rendez-vous annuel souper au coin du feu.

Bal soupe et folk.

Apportez vos soupes que vous pourrez partager, vos couverts, fromage, pain, dessert…

Et ensuite place aux danses du Perche, bretonnes, scottish, mazurkas polkas…

Apportez une ou 2 bûches pour la cheminée !

Gratuit enfants jusqu’à 15 ans. .

LONGNY AU PERCHE D918 Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 44 06 83 42

